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28 Mayıs 2018 16:08

Eğitim Bir-Sen eğitim kolunun yetkili sendikası

2018 yılında Muğla’da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda yetkili sendikanın belirlendiği toplantı sonrası Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Şubesi son iki yılda olduğu gibi 2018 yılında da yetkili sendika oldu.

Eğitim Bir-Sen eğitim kolunun yetkili sendikası

28 Mayıs 2018 16:08

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların şube başkanlarının katılımı ile sendikaların 2018 yılı üye sayıları mutabakat metni imza altına alındı. İmzalanan mutabakat sonucunda Muğla’da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların içerisinde 2016 ve 2017 yıllarında yetkili olan sendika Eğitim Bir-Sen 3’üncü kez üst üste yetkili sendika oldu.


Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak başkanlığında, il yönetimi, ilçe başkanları ve komisyonların katılımı ile sendikal ve ülke gündemi, mutabakat sürecindeki sendikal sayılar ve teşkilat çalışmalarını değerlendirmek üzere İftar programında bir araya gelerek aylık toplantı gerçekleştirildi. Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak, “Kutlu Yürüyüşe emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.


Sendikayı okullarda, kurumlarda, eğitim çalışanlarına anlatan, kutlu yürüyüşe davet eden işyeri temsilcilerine, ilçe başkan ve yönetimlerine, il yönetimine, kadın komisyonuna, engelliler komisyonuna ve 3 bin 932 üyeye teşekkür eden Uçak, “Muğla’da ‘Zirveden Yeni Ufuklara’ soylu mücadelemizi her geçen gün arttırarak destan yazmaya devam edeceğiz” dedi.


Şube Başkanı Önder Uçak, “Eğitim Bir-Sen’in, kurulduğu günden bu yana, etkili ve yetkili sendika olma yolunda verdiği mücadele, yaptığı çalışmalar 15 Mayıs 2011’de genel yetkili sendika olarak Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olma hüviyetiyle daha da anlam kazanırken, sendikamız bugün hem nicelik hem de nitelik bakımından zirveden yeni ufuklara yolculukta Muğla’da en çok üye yapan sendika olarak yeni bir destan yazmıştır” dedi.




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