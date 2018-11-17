Eğitim Bir-Sen'de Uçak güven tazeledi

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi'nin 6'ncı olağan genel kurulu Menteşe Öğretmenevinde yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Önder Uçak tek liste ile seçime giderken, kongreye Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Türk Eğitim_Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ayhan Balcı ve ilçe temsilcileri katıldı.

“Bin 791 üyeden 4 bine üyeye ulaştık”

Kongrenin açılışında konuşan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikacılığın birikim. Tecrübe ve sabır istediğini söyledi. Uçak, “Sendikamızın kurucu genel başkanı rahmetli Akif İnan başta olmak üzere bugüne kadar sendikamıza hizmet vermiş tüm başkan ve yöneticilerimiz ile sendikamızın bugünlere gelmesine vesile olan üyelerimize teşekkür ediyorum. 9 Kasım 2014 yılında çıktığımız bu yolda, emek tarlasında iz bırakmak, bayrağı en üst noktaya taşımak adına verdiğimiz sözü birer birer gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Bin 791 üye ile başlanan yolculukta bugün itibari ile bu sayı 4 bini aştı. Demokrasilerde bir oy fazla alanın kazandığı sendikalarda da bu durumun üye sayısı ile ölçüldüğü gerçeğini düşündüğümüzde alınan mesafe takdire şayandır. Bu süreçte önümüze birçok zorluklar çıktı. Bu zorluklar bizi hiçbir zaman yıldırmadı. Varmak için yola çıkmak gerekir diyerek Muğla'nın bir ucundan diğer ucuna, kırsal mahallelerimizi tek tek dolaştık ve eğitimcilerin sorunlarını gündemimize aldık. Yılda 500'ü aşan okul ve kurum ziyareti gerçekleştirerek Muğla'da ilk defa yetkili sendika olduk. Bu süreçte eğitimcilerimizin yaşadıkları sıkıntıları, problemleri tek tek not ederek genel merkezimiz ile paylaştık. Toplu sözleşme dönemlerinde üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunarak ‘Olmaz' denilen kazanımları olur yaptık. Bu mücadelede biz kavgayı değil, uzlaşıyı, slogan sendikacılığını değil, üreten ve çözüm sendikacılığını şiar edindik. Yeni dönemde, işimize, içimize ve dışımıza yolculuk diyoruz” dedi.

Sendikaya ait yeni bina

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın kendi hizmet binası için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verirken, “Yeni dönemde sendikamıza kazandırdığımız mülkiyeti sendikamıza ait yeni hizmet binasında çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Yeni hizmet binamızın alımında emeği geçenler teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Yönetim Kurulu

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi'nin yeni yönetiminde Şube Başkanı Önder Uçak, Başkan Vekili Turgay Uçar, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Orçun Keskin, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Soner Yılmaz, Basın ve İletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aytaç Yalçın, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Şen ve Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şentekin Çalış yer aldı. Üst Kurul delegeleri ise Önder Uçak, Türker Yaşoğlu ve Turgay Kaçar seçildi.