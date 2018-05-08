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08 Mayıs 2018 12:11

Eğitim-Bir-Sen’den Öğrencilere Kitap Yardımı

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Dalaman ilçe temsilcisi ile ziyaret ettiği Dalaman’ın en uzak yerleşim birimlerinden Gürleyik Mahallesindeki İlkokul öğrencilerine kitap hediye etti.

Eğitim-Bir-Sen’den Öğrencilere Kitap Yardımı

08 Mayıs 2018 12:11


Uçak: “Bir nebze de olsa eğitime katkı yapmak istedik”


Eğitime sendika olarak bir nebze de olsa katkı yapmak istediklerini belirten Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak, “Sendika olarak, eğitim çalışanlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesinin yanında eğitime önem vermeyi önemsiyoruz. Sadece eğitim sendikası değil, aynı zamanda çocuklarımızın gelecek nesillerimiz için de bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi.


Uçak: Geleceğin teminatı gençliktir


Yapılan yardımın çok anlamlı ve çok duygulu bir faaliyet olduğunu dile getiren Uçak, eğitimin çok önemli olduğunu ve öğrencilerimize eğitim konusunda, çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Uçak, “Tüm öğrencilerimiz eğitim konusunda yetiştirilmesi lazım. Geleceğimizin teminatı gençlik, gençliğin teminatı ise eğitimdir. Bir milletin gençliği onun geleceğidir” dedi.


Altay: Bu çalışmalar bize güç veriyor


Kitap yardımından duyduğunu memnuniyeti ifade eden Okul Müdürü Fatih Altay, “Bu çalışmalar bize güç veriyor. Eğitim Bir-Sen’in böyle anlamlı desteğinden dolayı Şube Başkanımız Önder Uçak ve ekibine teşekkür ediyorum. Okulumuz için son derece güzel ve anlamlı bir çalışmadır. Bu çalışmaların devam etmesi bizim en büyük gayemizdir” dedi.




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