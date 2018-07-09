Eğitim Bir-Sen’den sözleşmeli öğretmenlere kadro talebi

Uçak yaptığı açıklamada, “Eğitim-Bir-Sen sonuna kadar sözleşmeli öğretmenlerin yanındadır. Bizim önceliğimiz her zaman hak kaybının telafisidir. Bugün verdiğimiz mücadeleyle sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kalıcı olarak kaldırılmasını hedefliyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarından ziyade ‘Sözleşmeli Öğretmenlik’ sorununa odaklandık. Biz en başından beri öğretmen istihdamında çok seçenekli atama sisteminden değil, tek seçenekli, o da kadrolu olacak şekilde öğretmen ataması yapılması sisteminden yanayız. Bu yapıldığında şuan dile getirdiğiniz sorunlar çözülmüş olur. Burada bunun yolu kesinlikle sözleşmeli istihdamının kaldırıp doğrudan kadro sağlanması yoluna gidilmesidir” dedi.

“Sorunun çözümü teşvik uygulamasından geçiyor”

Aile birliğinin temelden sarsılması nedeniyle sözleşmeli öğretmenliği ele alırken temelde bu sorun üzerinde durduklarını dile getiren Uçak, “Sözleşmeli olarak gönderilen arkadaşlarımızın çoğu yeni mezun. Başka bölgeden biriyle evlendiğinde doğal olarak ayrılık meydana geliyor, aile parçalanıyor. Aile bütünlüğünün korunamaması öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu durum da doğrudan eğitimde verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bu sorunda çözüm yolu ise kesinlikle teşviki devreye sokmak ve insanları da orada zorunlu olarak tutmak gibi bir seçeneği devre dışı bırakmaktan geçiyor” dedi.