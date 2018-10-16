Eğitim Bir-Sen'in ilçe temsilcilik ve delege seçimleri tamamlandı

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi'nin 17 Kasım'da yapılacak genel kurulu öncesi 13 ilçe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kredi Yurtlar Kurumu ve Büyükşehir ilçe temsilcilikleri ve delege seçimleri tamamlandı. 6 Ekim'de başlayan seçimler 14 Ekim'de sona ererken, seçimler 16 sandık bölgesinde yapıldı.

Şube Başkanlığı seçimi 17 Kasım'da

Katılım oranının yüksek olduğu Eğitim Bir-Sen delege ve temsilcilik seçimleri hakkında bilgi veren Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Tecrübe, dinamizm ve istikrar ile güçlü sendikacılığın temellerinin atıldığı, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen temsilcilik ve delege seçimlerimiz teşkilatımıza hayırlı olsun. 13 ilçemizde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde temsilcilik ve delege, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Kredi Yurtlar İl Müdürlüğünde delege olmak üzere toplam 16 merkezde üyelerimizin teveccühü ile geniş katılımlı seçimler yaptık. Seçimlere katlımın yüzde doksanları geçti. Eğitim Bir-Sen seçimleri müthiş bir demokrasi örneği verdi. Yaptığımız bu seçimlerde iradesine sahip çıkarak sandığa koşup oy kullanan üyelerimize, demokratik ve şeffaf bir seçim imkânı sağlayan sandık görevlilerimize, seçim süreci boyunca erdemli duruşlar gösteren temsilcilik ve delege adaylarımıza teşekkür ederim. 150 delegemizin tamamı üyelerimizce seçilerek, belirlenmiş oldu. 17 Kasım'da yapacağımız genel kurulla 4 yılda bir gerçekleşen sürecimiz tamamlanmış olacak” dedi.

“Kurum kültürümüze yakışan bir seçim oldu”

Uzun yıllar sendikaya fedakâr bir şekilde hizmet eden, ailesinin ve çocuklarının sevgi ve ilgisinden kestiği zamanı teşkilata harcayan, son seçim sürecinde bayrağı devreden teşkilat üyelerine teşekkür eden Uçak, “İlçe Temsilcisi, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve delegelere teşkilatımız adına teşekkür ederim. Eğitim Bir-Sen ailesi olarak kurum kültürümüze yakışan bir seçim süreci yaşadık. Kaybedeni olmayan bu seçimlerle, teşkilatımız kendine yakışan bir sağduyu tablosu çizmiş ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkmıştır. Muğla'da eğitimin ve eğitim çalışanlarımızın yükselen sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası Muğla Şubemiz 17 Kasım'da gerçekleştireceği Genel Kurul ile Şube yönetim kurulunu belirleyerek seçim sürecini tamamlayacaktır.