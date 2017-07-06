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06 Temmuz 2017 16:24

Eğitim giderlerine destek oldukları öğrenciler ile kahvaltıda buluştular

Ortaca’da, bir grup hayırsever, eğitim giderlerine destek oldukları öğrenciler ve aileleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Eğitim giderlerine destek oldukları öğrenciler ile kahvaltıda buluştular

06 Temmuz 2017 16:24


Günlüklü Restorandaki etkinliğe katılan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, öğrenciler ve hayırseverler ile sohbet etti.


Teknoloji üretecek bilime önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Karaçelik, Einstein’in, ‘Bilim ve sanattan yoksun toplumlar, önüne yem atılıp yumurtası toplanan tavuklar gibidirler’ sözüyle eğitimin bir ülke için ne kadar değerli olduğunu hatırlattı.


Başkan Karaçelik, “bilim, teknoloji, eğitim toplumun hayat damarlarından biridir bunu hepimiz biliyoruz. Ancak uzun yıllardan beri ülkemizde eğitim kalitesinin çok düşük olduğunu da hepimiz biliyoruz” diye konuştu.


Türkiye’nin milli bir eğitim politikası olması gerektiğini savunan Karaçelik, “Yeni yapılan bir araştırmada 68 ülke arasında Matematik, Biyoloji, Temel bilimlerde 45’nci sırada olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve kurumlar tarafından tespit edildi. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek isterken. 45’nci sırada olan bilim seviyesiyle buna giremeyeceği hepimizin malumu. Teknolojiyi üreten ülkeler bize, bilim satıyorlar, akıl satıyorlar, teknoloji satıyorlar. O zaman bizim yapmamız gereken, bilimin bu yönüne teknoloji üretecek bilime çok önem vermek zorundayız. Eğer ekonomik olarak iddialıysak Türkiye milli bir eğitim politikası çizip derhal gündeme sokmak zorundadır” dedi.


Öğrencilerle ve aileleri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karaçelik, şunları söyledi; “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Sizlere küçük de olsa katkı sağlayan dostlarımıza teşekkür ediyorum.”




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