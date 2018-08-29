Eğitim için, ailece el ele verdiler

1957 yılından beri Milas’ta eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 13 derslikli Atatürk İlkokulu’nda, Okul Aile Birliği Başkanı olan Nezire Işıkbaş (46), hayırseverlerin yapmış oldukları katkılarla, okulun tadilat, boya ve bakım işlerini ailecek gönüllü olarak üstlendiler.

Kızları Melda Ilgın Işıkbaş’ın, okulda ikinci sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Başkan Nezire Işıkbaş, okuldaki eksiklikleri görerek, öğrencilerin daha iyi şartlarda ve daha verimli bir şekilde eğitim hayatını sürdürmesi amacıyla bu işe giriştiklerine dikkat çekti.

Eşim çok çaba harcayarak, büyük destek verdi

En büyük destekçisi eşi asker emeklisi Aydın Işıkbaş olduğunu ifade eden Başkan Işıkbaş; “Eşim tadilat, boya ve badana işlerini benimle beraber tek başına yaptı. Okulun diğer ihtiyaçlarını tedarik etme konusunda da çok çaba harcayarak, büyük destek verdi. İlk Okul Aile Birliği Başkanı seçildiğim dönemde sadece kızımın okuduğu sınıfın bakım işleriyle ilgilenebildim. Bu dönem eşim Aydın, oğlum Mert ve kızımla ailece bütün okulun eksik kalan bakımıyla ilgilendik. Çocukların daha iyi eğitim alması için okula, velilerden gelen kitap desteğiyle kütüphane, çocukların sosyal faaliyetlerde bulunması amacıyla okul koridoruna bir adet eğitim ve sinema salonu yaptık. Ayrıca okulumuzdaki bütün sınıfların kapısına adına yakışır bir şekilde olması için Atatürk resimleriyle kaplamalar yaptık” dedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında da tekrar Okul Aile Birliği Başkanı seçildiği takdirde yine aynı arzu ve istekle çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Işıkbaş, amacının okuldaki çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmesini sağlamak ve eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.