Eğitim Neferlerinin Günü Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özbilim Temel Lisesi tarafından hazırlanan program ile kutlandı.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Marmaris kaymakam vekili Vehbi Bakır, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Murat Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Meydandaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özbilim Temel Lisesi tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Elegance Otel konferans salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program günün en genç öğretmeni Zeynep Yıldız ve emekli öğretmen Hilal Baskın’ın konuşmasıyla devam etti. En genç öğretmen Zeynep Yıldız meslekte 3’üncü yılına başladığı bu öğretmenler gününde en genç öğretmen konuşmasının kendisine verilmesinin mutluluğu ve heyecanı içinde olduğunu söyledi. Yıldız, “ Öğretmenlik mesleği bir yaşam tarzıdır. Hayatını okula, öğrencilere adamaktır. Bu anlamda öğretmenlik aslında bir sanattır. Bu sanatın adı da topluma yön verme sanatıdır” dedi.

Emekli öğretmen Hilal Baskın da konuşmasında öğretmenlerin düşünce ve beden açısından güçlü nesiller yetiştiren mesleği ile ilgili gerekli donanıma sahip özverili, sabırlı insanlar olduğunu belirtti.

Ardından Özbilim Temel Lisesi öğretmenleri Gülçin Kurnaz ve Ali Pelit “Dünyanın Bütün Çiçeklerini İstiyorum” adlı şiiri seslendirdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ise duygu ve düşüncelerini “Ben bir öğretmenim ama hiçbir zaman da büyümeyen bir öğrenciyim. Ve hiçbir zamanda bu heyecanımı kaybetmek istemiyorum. Millet mekteplerinin kurulduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanının verildiği bu onurlu günde tüm öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyor ve öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki değerini anlamak ve anlatmaktır” sözleri ile aktardı.

Daha sonra Özbilim Temel Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü oratoryosu sahnelendi. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte sahnelediği oratoryo izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri veridi. Buna göre resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler şöyle

Çetibeli Ali Fikret Bilgin Ortaokulu’ndan Azra Naz Akkuş birinci, Marmaris Ortaokulu’ndan Ceren Bodur ikinci, Özel Marmaris Çağdaş Bilim Ortaokulu’ndan Elif Ela üçüncü oldu. Öğrencilerin ödüllerini Marmaris Kaymakam vekili Vehbi Bakır verdi.

Ortaokullar arası şiir yarışmasında ise dereceye giren öğrenciler şöyle: Özel Türk Koleji Ortaokulu’ndan Cengizhan Kalalı birinci, Ahu Hetman Ortaokulu’ndan İclal Sayar ikinci, Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulundan Melisa Şahin üçüncü oldu. Öğrencilerin ödüllerini Deniz Piyade Albay Murat Bakır verdi.

Liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında ise

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi’nden Esma Kaftar birinci, İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Buse Kıroğlu ikinci, Marmaris Özbilim Temel Lisesi’nden Asena Selin Keskin üçüncü oldu. Öğrencilerin ödüllerini Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar verdi.

Program öğretmenlere şeref belgelerinin verilmesiyle sona erdi.