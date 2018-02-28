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28 Şubat 2018 14:35

Eğitimciler ve velilerden Kızılay’a kan bağışı

Marmaris’te eğitim camiasında çalışanlar ile öğrenci velileri, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Eğitimciler ve velilerden Kızılay’a kan bağışı

28 Şubat 2018 14:35


Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kızılay’ın 14 Şubatta başlattığı kampanya kapsamında eğitim camiasında çalışanlar ve veliler kan bağışında bulundu. Sabancı Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, kurum çalışanları ve veliler katıldı. Kaymakam Yüksel, yoğun katılımın olduğu etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.


Kızılay Marmaris Kan Merkezi Kan Bağışçı Kazanım Uzmanı Adem Sali yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sali, “Muğla’da bulunan 24 hastanenin günlük kan ihtiyacı 200 ünite. Bu ihtiyacı karşılamak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. 14 Şubat’ta başlayan çalışmamızla, başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle bütün ilçelerimizi kapsayacak şekilde start verdik. Çalışmamız kapsamında bin ünite kana ulaştık. Bu kapsamda son gün 28 Şubat Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Emeğe geçenlere çok teşekkür ediyoruz“ dedi.




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