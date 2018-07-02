Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:16

Eğlence mekanını kana bulayan zanlılar adliyeye çıkarıldı

Bodrum’da 22 Haziran gecesi bir eğlence mekanı önünde 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Eğlence mekanını kana bulayan zanlılar adliyeye çıkarıldı

02 Temmuz 2018 16:16


Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı önünde 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan 5 şahıs Bodrum Adliyesine sevk edildi. Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Çelik yeleklerle adliyeye getirilen M.Ç., K.S.Ç, H.A., C.E. ve T.O isimli 5 zanlı 10 günlük gözaltı süresinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.


Bodrum KOM Grup amirliğinden edinilen bilgiye göre olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet silahın ele geçirildiği ve şüphelilerin organize olarak hareket ettikleri öğrenildi.



Olayın geçmişi


10 gün önce Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırı meydana geldi. 5 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülin hayatını kaybetti, kapı önünde bulunan 4 kişi ise yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri 4 kişiyi Manisa’da kıskıvrak yakalayarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç