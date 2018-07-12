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12 Temmuz 2018 19:16

Eğlence mekanlarına uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eğlence mekanlarına uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

12 Temmuz 2018 19:16


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri turizm sezonunda uyuşturucu madde ticaretinin artabileceğini göz önünde bulundurarak çalışma başlattı. Gümbet Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda eğlence mekanlarına ve turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.C.A. isimli şahıs takibe alındı. Yapılan takip sonucunda M.C.A.’nın uyuşturucu sattığı E.Ç, Z.K,B.O ve İran uyruklu B.G isimli şahıslar yakalandı. E.Ç. isimli şahsın üzerinde 10 adet ecstasy hap ile bir miktar scunk ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan E.Ç, Z.K, B.O ve İran uyruklu B.A isimli şahıslar ifadelerinde M.C.A.’dan uyuşturucu madde satın aldıklarını beyan etmeleri üzerine M.C.A. Gümbet sahilinde kıskıvrak yakalandı. M.C.A. isimli şahsın üzerinde ve arabasında yapılan aramalar sonucunda 15 adet ecstasy ve satışa hazır toplam 22 adet paket halinde scunk diye tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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