Eğlencenin merkezine uyuşturucu denetimi

Muğla Narkotik Timi Müdürlüğü, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Marmaris Asayiş Büro Amirliği, motosikletli Yunus timlerinden oluşan çok sayıda polis ve “Zeta” adlı Labrador cinsi narkotik köpeğiyle “huzur ve güven ” operasyonu gerçekleştirildi.

Yabancı turistlerin ve tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Barlar Sokağı’nın tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı sokakta dolaşanların sicil taramasını yaptı. Bir bölümü eğlenmeye gelen kişilerin araçlarını kontrol etti. Disko ve gece kulüplerine girilerek müzikler kapattırılarak vatandaşların sicil taraması, alkollü içkilerin kontrolü ve narkotik köpeği ile uyuşturucu madde araması yapıldı.

Dün akşam saat:22.30’da başlayan ve gece saat:02.00’de son bulan genel asayiş denetiminde; 2 bin 400 kişinin sicil taraması, 314 aracın plaka sorgusu yapıldı. Haklarında çeşitli mahkemeler tarafından yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Evraklarında eksiklik bulunan, yasak olan kapalı alanlara park eden 34 motosiklet olmak üzere toplam 68 araç işlemleri ardından otoparka çekildi.

Bir eğlence mekânının işletmecisinin park halindeki motosikletinin koltuk altı selesinde 70 gram esrar maddesi, bir gece kulübünde yeni popüler olan “Stres çarkı” adlı oyuncağın adı verilen üzerinde çarkın amblemi bulunan 2 adet uyuşturucu hap, 20 adet bandrolsüz alkollü içki ve menşei araştırılmak üzere 10 adet hap Marmaris Narkotik Grup Amirliği’ne götürüldü. 4 tanesi kuru sıkı olmak üzere toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçildi. Barlar Sokağı’nda sıralı 112 disko ve gece kulübünün çeşitli ruhsatları incelendi. Eksiklik bulunan işletmelere tutanak tutuldu.