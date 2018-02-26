Ehliyetini kaptırdı, kafasına sıktı

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden 32 yaşındaki İlker Dinçer, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetini ibraz edemeyen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Gündoğan, Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Dinçer, daha sonra ehliyetini almak üzere evine gitti. Jandarmaya ehliyetini veren alkollü sürücü, karakoldan dışarı çıktıktan bir süre sonra yanındaki silahla kafasına sıktı.

Ağır yaralanan Dinçer, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, kurşunun beynine ağır hasar verdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Dinçer’e, daha önce 18 kez çeşitli ihlallerden trafik cezası kesildiği tespit edildi. Maddi sıkıntılar yaşayan şahsın, son zamanlarda psikolojik sorunlar da yaşadığı öğrenildi.