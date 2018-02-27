İddiaya göre, önceki gece Gündoğan Mahallesi’nde otomobili ile seyreden 32 yaşındaki İlker Dinçer, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetini ibraz edemeyen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü, Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Dinçer, daha sonra ehliyetini almak üzere evine gitti. Jandarmaya ehliyetini veren İlker Dinçer, karakoldan dışarı çıktıktan bir süre sonra yanındaki silahla kafasına ateş etti. İlçedeki özel bir hastanede tedavi altında alınan Dinçer’in dün beyin ölümü gerçekleşti. Bugün yaşamını yitiren adamın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.