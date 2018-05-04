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04 Mayıs 2018 23:21

Ekipler Rus yamaç paraşütü pilotu için seferber oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Rus pilot, kayalık alana zorunlu iniş yaptı.

Ekipler Rus yamaç paraşütü pilotu için seferber oldu

04 Mayıs 2018 23:21

Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu ekipler tarafında güçlükle kurtarıldı.


Rusya’dan yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi’ne gelen Nikolai Alanzov (48), atlayış yapmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ’ın bin 800 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından tekli kalkış yapan Alanzov rüzgar nedeniyle paraşüt aniden kapandı. Alanzov paraşütünün kapanması nedeniyle yedek paraşütünü açarak bin 800 metre pisti ile bin 900 metre pisti arasında bulunan sarp kayalık alana iniş yaptı. Pistteki pilot ve görevliler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Bölgeye Fethiye AKUT, Babadağ UMKE, AFAD ve Ölüdeniz jandarma karakol komutanlığı ekipleri sevk edildi. Alanzov’un iniş yaptığı alana yürüyüş yolu olmaması nedeniyle kurtarma ekipleri iple kurtarma istasyonu kurdu. AKUT görevlileri kurulan istasyona bağladığı halatla yaklaşık 80 metre aşağıdaki Alanzov’un yanına indi. İstasyona bağlanan Alanzov, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta kontrolden geçirilen Alanzov’un her hangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından Alanzov, yaptığı açıklamada, yükseldikten sonra paraşütünün kapandığını ve yedek paraşütle inmek zorunda kaldığını söyledi. Alanzov, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.


AKUT ekip lideri Fatih Işık ise, kurdukları istasyon yardımıyla 2 kişinin yaklaşık 80 metre aşağıya inerek kazazadeye ulaştığını kaydederek, “Rus turistin yaralanmasının yok. Operasyonun yaklaşık 3 saat sürdüğü" dedi.




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