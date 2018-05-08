El emeği, göz nuru eserler sergilendi

Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan sergide, 7’den 70’e her yaştan 2 bin 20 kursiyerin eserleri sergileniyor.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın açılışını yaptığı sergide; Menteşe’deki okullarda, Ceza İnfaz Kurumlarında, Bayır, Yeşilyurt, Kafaca, Yerkesik, Yenice, Yeniköy, Ortaköy, Düğerek ve Denizova Mahallelerinde 53 dalda açılan 114 kursa kayıtlı 2 bin 20 kursiyerin eserlerinden örnekler sergilendi.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı yılsonu sergisinin iki gün açık kalacağı öğrenildi.

Menteşe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar ve genel kurslar olmak üzere toplam 632 kurs açıldı ve toplam 21 bin 640 kursiyere hizmet verildi. Bu eğitimlerin içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında açılan 38 kursta 188 kursiyere okuma yazma eğitimi verildiği açıklandı. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi projesi kapsamında açılan 120 kursta 9 bin 140 öğrenciye de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Kursiyerler tarafından el işi göz nuru eserlerin sergilendiği serginin açılışı sonrası protokol ve sergi açılışına katılan vatandaşlar stantları gezdi.