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Elektrikli bisikletten düşen genç yaralandı

Milas’ta kullandığı elektrikli bisikletten düşen genç yaralandı.

Milas'ta kullandığı elektrikli bisikletten düşen genç yaralandı.


Milas'ta Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir genç yaralandı. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinde seyir halindeki bir elektrikli bisiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini yitirince kaza yaptı. Biranda yere düşen genç kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.


Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, elektrikli bisiklet kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aracı kullanırken mutlaka kask takmaları konusunda hayati tavsiyelerde bulundu.

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