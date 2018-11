Eli Kınalı Analar Atatürk'ün huzuruna çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında il genelinde daha önce Anıtkabir'e gitmemiş 275 kadın ve 45 engelli vatandaşı “Muğlalı Kadınlar Ata'sıyla Buluşuyor” adı altında 7 otobüsle Anıtkabir'e uğurladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen uğurlama törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Koç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taner Yiğit, Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkan vekili Özgür Akdağ ve Anıtkabir'e gidecek vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Törende Kızılyaka Muhtarı Selma Çetin ve Fethiye 6 Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Mehmet Üstün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e böyle bir etkinliği düzenledikleri ve kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün manevi huzuruna gönderdikleri için teşekkür ettiler.

“Ata'mıza Muğlamızın sevgi, saygı ve büyük özlemini kadınlarımızla gönderiyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Muğla'dan Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e gidecek vatandaşların uğurlama töreninde yaptığı konuşmada son yıllarda Atatürk'ü zihinlerden silmeye çalışanlara inat Anıtkabir buluşması etkinliğine her yıl devam ettiklerini söyledi ve Anıtkabir'e giden 320 kişinin birer elçi olduğunu, orada gördüklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini döndüğünde köyünde, beldesinde çevresine anlatacağını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bu yıl 13 ilçemizin 32 mahallesinden 275 kadınımızı ve 6 Nokta Körler Derneği'nden 45 vatandaşımızı Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e gönderiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz bu buluşmada fevkalade özel ve farklı duyguları yüreğimizde hissediyoruz. Özellikle son yıllarda Ata'mızı bizim zihinlerimizden silmeye çalışanlara inat onun ne kadar önemli, değerli olduğunu, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için her şeyi ile anlaşılması, öğrenilmesi ve onu daha yakından tanımanız için sizleri Ata'mızın manevi huzuruna gönderiyoruz. Sizler birer elçisiniz. Atatürk'ün okuduğu kitapları, giydiği kıyafetleri, kazandığı zaferleri yaşayacak ve görecek, Muğlamızın Ata'mıza özlemini sizler ileteceksiniz. Orada gördüklerinizi, hissettiklerinizi, yaşadıklarınızı dönüşte köyünüzde, beldenizde çocuklarınıza, ailenize, komşularınıza anlatacaksınız. Ata'mıza yapılan çirkin saldırılar son zamanlarda hepimizi derinden üzüyor. Ama her şerde bir hayır var. Televizyonlarda görüyoruz, Türk Milleti gerekli tepkiyi göstererek Ata'sına her fırsatta daha fazla sahip çıkıyor. Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Anıtkabir ziyareti yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Çanakkale'ye, 1974'de Kıbrıs'ta destan yazan gazilerimizi seneler sonra canlarını ortaya koydukları yavru vatana gönderdik. Bütün değerlerimizi erozyona uğratıp ülkemizin gündemine başka değerleri getirmeye çalışanlara inat, inadına Atatürk, inadına Cumhuriyet diyor, sizlere iyi yolculuklar diliyorum.” dedi.