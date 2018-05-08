Elleri ve ayakları bağlı asılı halde bulundu

Bodrum’da yaşayan 37 yaşındaki inşaat işçisi Şerafettin Yaşar, evinde elleri, ayakları bağlı, evinin tavanına asılı halde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, İslamhaneleri Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 3 çocuk babası 37 yaşındaki inşaat işçisi, evinin çocuk odasında annesi ve halası tarafından elleri, ayakları bağlı, tavana asılı hale bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın saatler önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şerafettin Yaşar’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan, Şerafettin Yaşar’ın 4’üncü çocuğuna hamile olduğu öğrenilen eşi ile sorunlar yaşadığı ve eşinin bir ay önce Uşak’a gittiği bildirildi.