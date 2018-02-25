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25 Şubat 2018 20:25

Emekli öğretmen evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangında 76 yaşındaki İkbal Arı isimli emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

25 Şubat 2018 20:25


Yangın, Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli öğretmen olan ve aynı zamanda pazarda takı satan İkbal Arı’nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Evdeki küçük çaplı yangını söndüren ekipler yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. İkbal Arı’nın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma ve İtfaiye ekiplerinin incelemelerini sürdürüyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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