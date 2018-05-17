Emekli Tuğgeneral Akar, askeri törenle uğurlandı

97 yaşında hayata veda eden emekli paşa, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1921 yılında Milas’ta dünyaya gelen Mehmet Ali Akar, tedavi gördüğü İzmir’deki hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Milas’a getirilen ve Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Düzenlenen askeri törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, eski dönem Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Milas Garnizon Komutanı Hava Sistem Albay Cenk Erataç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Belediye Meclis Üyesi Murat Yazar, ailesi ve yakınları katıldı.
1943 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Kore’ye giden ilk askeri birliğin Batarya Komutanı olan merhum Akar; Ankara, İstanbul, Erzincan, Ağrı Patnos’ta Tugay Komutanlığı görevini yaptıktan sonra Eğitim Daire Başkanlığı’nda Teftiş Kurulu Başkanı oldu. Emekli olduktan sonra doğduğu yer olan Milas’a döndü.
97 yaşında hayata gözlerini kapatan Emekli Tuğgeneral, düzenlenen askeri törenin ardından Milas Şehir Mezarlığı’na defnedildi.