Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 14:11

Emekli Tuğgeneral Akar, askeri törenle uğurlandı

Muğla’nın Milas içesinde yaşayan emekli Tuğgeneral Mehmet Ali Akar, uzun zamandır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emekli Tuğgeneral Akar, askeri törenle uğurlandı

17 Mayıs 2018 14:11

97 yaşında hayata veda eden emekli paşa, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


1921 yılında Milas’ta dünyaya gelen Mehmet Ali Akar, tedavi gördüğü İzmir’deki hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Milas’a getirilen ve Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Düzenlenen askeri törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, eski dönem Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Milas Garnizon Komutanı Hava Sistem Albay Cenk Erataç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Belediye Meclis Üyesi Murat Yazar, ailesi ve yakınları katıldı.


1943 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Kore’ye giden ilk askeri birliğin Batarya Komutanı olan merhum Akar; Ankara, İstanbul, Erzincan, Ağrı Patnos’ta Tugay Komutanlığı görevini yaptıktan sonra Eğitim Daire Başkanlığı’nda Teftiş Kurulu Başkanı oldu. Emekli olduktan sonra doğduğu yer olan Milas’a döndü.


97 yaşında hayata gözlerini kapatan Emekli Tuğgeneral, düzenlenen askeri törenin ardından Milas Şehir Mezarlığı’na defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç