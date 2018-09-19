Emektar sanatçıdan huzurevinde müzik şöleni

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde radyo sanatçısı Meral Karabulut ve saz ekibi konser verdi.

Huzurevinde kalan yaşlılar gerçekleştirilen etkinlikte duayen sanatçılarla doyasıya eğlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, “Huzurevinde kalan yaşlılarımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla Köyceğiz'den huzurevimize gelen değerli sanatçılarımız, yaşlılarımıza unutamayacakları bir gün yaşattılar. Muğla'da Bakanlığımızın ‘Aktif Yaşlanma ‘ politikası çerçevesinde huzurevinde kalan yaşlılarımıza yönelik bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızı hayatın içinden koparmadan, hayatta ben de varım bilinci ile kültür sanat faaliyetleri kapsamında konser, bale, günü birlik geziler, doğa turları, sinema gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirdik” diye ifade etti.