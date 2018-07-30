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30 Temmuz 2018 11:30

Emektarlara yeniden hayat vermeye çalışıyor

Muğla’nın Turistik ilçesi Marmaris Belediyesi’nde çeşitli hizmetlerde kullanan emektar traktörler için belediyeye usta alındı.

Emektarlara yeniden hayat vermeye çalışıyor

30 Temmuz 2018 11:30

Belediye bünyesinde bulunan 36 traktör için geçen yıllarda yıllık 100 bin TL’ye yakın tamir masrafı ödediklerini belirten belediye yetkilileri traktörleri Osman Barut ustaya emanet etti.


Marmaris Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Marmaris Belediyesi’nin araç envanterinde yer alan 36 traktör belediye bünyesine yeni katılan traktör ustası Osman Barut’a emanet edildi. Daha önce arızalanınca çekicilerle sanayiye götürülen traktörler artık Makina Araç Parkı’nda tamir edilebiliyor. Böylece hem yılda 100 bin TL’ye yaklaşan tamirat giderleri azalıyor hem de zamandan ve işgücünden tasarruf ediliyor” denildi.




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