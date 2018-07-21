Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 16:25

Emily sokak hayvanları için çalışıyor

Sokak hayvanları için çalışarak herkesin takdirini toplayan Emily Eliopoulos, her gün geldiği Boğaziçi Hanımeli Pazarı’nda sattığı ürünlerden elde ettiği geliri sokak hayvanları için harcıyor.

Emily sokak hayvanları için çalışıyor

21 Temmuz 2018 16:25


Milas’a bağlı Dörttepe Mahallesi’nde yaşayan Yunan vatandaşı Emily Eliopoulos, sokak hayvanlarının gıda ve tedavi masraflarının karşılanması için gecesini gündüzüne katıyor. Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi’nde kurulan Hanımeli Pazarı’ndaki bir stantta kendi ürünlerini satışa sunan Eliopoulos, her gün Dörttepe’den Boğaziçi’ne geliyor ve elde ettiği geliri sokak hayvanları için harcıyor. Eliopoulos, hayvan severlerden de kullanılmayan eşya bağışlarını kabul ederek stantta satışa sunuyor. Köpeği ile birlikte gecesini gündüzüne katarak sokak hayvanlarının gıda ve tedavi harcamaları için maddi kaynak toplayan Eliopoulos’un standına Boğaziçi’nde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


10 yıldır Boğaziçi’nde yaşadığını belirten Eliopoulos, “Boğaziçi çok güzel bir yer ancak sokak hayvanları konusunda toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. Bu standa gelen Boğaziçililere hem sokak hayvanları hakkında bilgi veriyorum hem de onlara yardımcı olmalarını sağlıyorum. Sokak hayvanlarına karşı büyük bir önyargı var. Bu önyargıyı kırmak için biz hayvan dostlarına büyük bir görev düşüyor. Topluma sokak hayvanlarını anlatmalıyız.” ifadelerini kullandı.


Sokak hayvanlarının gıda bulmakta zorluk çektiğini hatırlatan Eliopoulos, “Sokak hayvanları sıcak havalar nedeniyle yeterli besin bulamıyor. Ben de elde ettiğim tüm geliri sokak hayvanları yararına harcıyorum. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var, lütfen hayvanlar için kapınızın önüne bir kap su ve biraz yemek bırakın. Sizin sayenizde bir canın hayatı kurtulabilir.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç