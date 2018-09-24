Emlakçılar 1. olağan genel kurulunu yaptı

Resmî kuruluşunu 571 üye sayısı ile tamamlayan Muğla Emlak Danışmanları Meslek Odası, Oda Kurucular Kurulu yönetiminde Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda 1'inci Olağan Genel Kurulunu yaptı. Seçim sonucunda 279 oyun 249'unu alan Ziya Ercan oda başkanı seçildi.

Ziya Ercan'ın, yönetim kurulu asil listesinde; Ömer Yetgin, Müderris Bayar, Hadi Karasu, Okan Tuncel, Şefik Oğuz ve Serap Aydın yer aldı.

Genel kurula Menteşe, Fethiye, Bodrum, Milas, Yatağan, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Dalyan, Dalaman, Ortaca olmak üzere 12 ilçenin Emlak Müşavirlerinden toplam 279 oda üyesi Emlak Danışmanı katılım gösterdi.

Muğla genelini kapsayan genel kurula Menteşe, Fethiye, Bodrum, Milas, Yatağan, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Dalyan, Dalaman, Ortaca olmak üzere 12 ilçenin Emlak Müşavirlerinden toplam 279 oda üyesi Emlak Danışmanı katılım gösterdi.

05 Haziran 2018 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik esaslarına göre çalışma planını hazırlayan Beyaz Liste ile Oda Başkan Adayı, Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ziya Ercan, yapılan oylamada 249 adet oy alırken, Kırmızı Liste ile aday olan Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş 28 adet oy aldı.

Ercan: “Kayıt dışı oluşumlarla mücadele edilecek”

Oda Başkanı Ziya Ercan, Muğla'da emlak sektöründe bulunan emlak danışmanlarına olan güveni tazelemek için, “Ayakçı” tabir edilen, mesleğin standartlarını düşüren ve mesleği lekeleyen sektör ile alakası olmayan korsan ve kaçak iş yapmaya çalışan kayıt dışı oluşumlar ile Emlak Meslek Odası olarak mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Bundan sonraki süreç ile alakalı olarak artık emlak ofisi olmanın bazı önemli şartlara bağlandığını, sadece sertifika ile Emlak Danışmanlığının yapılamayacağını dile getiren Ercan, emlak danışmanı olabilmek için öncelikle lise mezunu olunması gerektiğini, daha sonrasında Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan akredite olmuş bir kurum vasıtası ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerektiğini belirtti.