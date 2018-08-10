Emlakçılara oda müjdesi

Toplantıda kuruluş onayı verilen Muğla Emlak Danışmanları Meslek Odası’nın müjdesi verildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ziya Ercan, katılımcılara bilgiler aktardı.

Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ercan, gazetemize yaptığı açıklamada, 3 Ağustos itibari ile Muğla Emlak Danışmanları Meslek Odası’nın kurulduğunu söyledi.

Yapacakları çalışmalar ile emlakçıları en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını anlatan Ercan; “Bakanlıktan kuruluşun onayı ile ilgili faks geldi. Resmi evrakların asıllarının da kısa sürede elimize ulaşacağını düşünüyorum. Ardından 9 kişilik kurucular kurulu tarafından 90 gün içerisinde genel kurul yapacağız. Bu 90 gün içerisinde gerçekleştireceğimiz genel kurulda odamıza bir başkan, başkan vekili, asil ve yedek olmak üzere 7 kişilik yönetim kurulu, asil ve yedek olmak üzere 3 denetim kurulu üyesi seçeceğiz. Organlarımız teşekkül ettikten sonra odamız fiilen faaliyete geçecek. Odamızın faaliyete geçmesinden sonra en önemli konu tüm ilçelerimizde temsilcilikler olacak. Şuan 532 imza ile odamız kuruldu. İnşallah camiamıza hayırlı olur. Yapacağımız çalışmalar ile emlakçıların en iyi şekilde temsil edilmesini amaçlıyoruz. Bu mesleğe bir ivme kazandırmayı canı gönülden istiyoruz. Bu mesleğin belli bir konuma gelmesi lazım çünkü emlakçılık maalesef ayaklar altında.” diye konuştu.

Dernekler yaptırım gücü olmadığına değinen Ercan; “Oda ise üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda yanlış iş yapan arkadaşlarımızı engellediği gibi onların ufkunu açma, alım-satımlarda izlenecek yollar, kredi gibi konularda vizyon kazanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca mesleğin belli bir çıtaya yükselmesine katkı sunacağını düşünüyoruz.” dedi.