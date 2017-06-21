Emniyet güçleri bayram öncesi torbacılara göz açtırmıyor

Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.K. isimli şüphelinin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin turizm sezonunda Bodrum’a gelerek motosikletiyle torbacılık yaptığı tespit edildi. Motosikletiyle uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen İ.K. Gümbet Mahallesi’nde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin motosikletinde ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.K. adli makamlarca tutuklandı.