‘Emniyet Kemeri' hayat kurtarır

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Kemeri takmanın önemini uygulamalı olarak sürücülere ve öğrencilere gösteren simülasyon aracı Muğla'ya geldi. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkında konuşlanan araç, 10 kilometrelik hızla içinde sürücülerle dönerek emniyet kemeri takmanın ne kadar gerekli olduğu konusunda sürücülere uygulamalı olarak gösteriliyor.

Vatandaşlar, üniversite öğrencileri ve ortaokul öğrencileri simülasyon aracına bindi. Araç 10 kilometre hızla olduğu yerde ters dönerek uygulamayı gerçekleştirirken, vatandaşlar ve öğrenciler “Emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu araç 10 kilometre hızla ilerledi. 70-80 kilometre hızla ilerlerken emniyet kemeri yoksa sonuçlarını düşünemiyoruz. Lütfen herkes emniyet kemerini taksın, yolcular da sürücülere emniyet kemerini takmaları yönünde uyarsın” dediler.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, “İçişleri Bakanlığımızın 100 günlük eylem planı içinde emniyet kemerinin önemi, emniyet kemerini kullanılmasında kazalarda ne kadar hayatta kalma olasılığını göstermek amacıyla Emniyet Genel müdürlüğümüze ait olan simülasyon aracını getirdik. Pazartesi günü Fethiye'de, Salı Marmaris'te, bugün Menteşe'de, Perşembe günü Bodrum'da ve Cuma günü de Milas'ta emniyet kemerinin önemini göstermek için 10 kilometrelik bir hızla çevrildi. İnsanlar araçlarında emniyet kemerini taktığı zaman emniyet kemerinin kendisini nasıl koruduğunu görüyoruz. 70-80 kilometre hızla giden bir araç içerisinde kemersiz olduğu zaman ne olacağını hesaplıyorlar. Bu araç ile emniyet kemerinin önemini fark ediyorlar” dedi.