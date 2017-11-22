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22 Kasım 2017 12:56

Emniyet Müdürü Çetinka’dan başarılı öğrencilere madalya

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’yı makamında ziyaret eden başarılı öğrenciler kendilerine takdim edilen ‘Kanka Polis’ madalyasıyla ödüllendirildi.

Emniyet Müdürü Çetinka’dan başarılı öğrencilere madalya

22 Kasım 2017 12:56


2017 -2018 Eğitim ve öğretim döneminin sorunsuz olarak başlayarak yine sorunsuz olarak tamamlanabilmesi amacıyla ülkemiz genelinde olduğu gibi Muğla İlimiz ve İlçelerinde de birbirinden farklı güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına geçtiğimiz günlerde başlanılmıştı. Söz konusu güvenlik tedbirlerinden birisi de emniyet müdürlüğü görevlileri ve okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri arasında iletişimin en üst seviyelere taşınması olarak planlanmıştı. Bu bağlamda Muğla ’nın seçkin okulları arasında gösterilen Merkez 75. Yıl Ortaokulundan Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirildi.


Merkez 75. Yıl Ortaokulu Yönetimi tarafından düzenlenen kazanım değerlendirme sınavında dereceye giren öğrenciler Okul Müdürleri Savaş Sinan Koca, Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Çevik, İngilizce Öğretmeni Şengül Çakır refakatinde Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ’yı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri de hazır bulunurken, öğrenciler Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ’ya soru sorma fırsatı da buldular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Çetinkaya öğrencileri Merkez 75. Yıl Ortaokulu Yönetimi tarafından düzenlenen kazanım değerlendirme sınavındaki başarılarından dolayı kutlayarak kendilerine ‘Kanka Polis’ çocuk madalyası, hikaye kitabı ve şapka hediye etti. Ziyaret sonrasında Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimleri öğrencilere gezdirilerek iş ve işlemler hakkında çeşitli bilgiler verdiler.




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