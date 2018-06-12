En Güzel Bahçe, Balkon - Teras Yarışması sonuçlandı

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen Bodrum’un En Güzel Bahçe, Balkon - Teras Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum’da yapılan ödül törenine; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Peyzaj Mimarları Odası Muğla İl Temsilcisi Figen Uyanık, Bodrum Çevre Platformu yetkilileri, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmaya katılan bahçe, balkon - teraslar, Bodrum Çevre Platformu yetkilileri Ahmet Ulukart ve Osman Akkuş, Peyzaj Mimarları Odası Muğla İl Temsilcisi Figen Uyanık ve Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilisi H. Şeyda Şenyıldız’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

“Bahçe” kategorisinde birinci Hakkı Tuncel (Gündoğan), ikinci Nilay Grollean (Gümüşlük), üçüncü Aslıhan Parlak (Kızılağaç), dördüncü Hüseyin Göğerçin (Torba) ve beşinci 5. Feyzi Çınar (Kumbahçe) oldu.

Balkon/Teras kategorisinde ise birinci Naime Soysal, ikinci Nilgün Özlü ve üçüncü de Atilla Serttaş oldu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu katılımcılara hoş geldiniz diyerek, “Yarışmadan çok etkinlik demek istediğim bu güzel projeye katılan ve bu projede görev alan herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İlk başladığı günden bugüne kadar çok güzel bir çalışma oldu. Bu akşam burada bulunan herkese Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada yarışmanın amacının, Bodrum sınırlarındaki konut bahçe ve balkon/terasları yarışma ortamında değerlendirerek yeşil dokunun artırılmasını, vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin artırılmasını sağlamak olduğu belirtildi. Platform yetkilileri, çevreyi güzelleştirmeyi, görsel kalitesi yüksek mekanlar yaratmayı ve sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmayı teşvik edici bir etki yaratabilmek ve Egeli olma bilinciyle doğaya yakınlaşılabilen anlar oluşturmanın birincil amaç olduğu ifade ettiler.

Ödül töreni sonunda da Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara mevsimlik bitkiler dağıtıldı.