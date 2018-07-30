En iyi zeytinyağını üretmek için toplandılar

Muğla Milas’ın meşhur memecik çeşidi zeytininden polifenolü yüksek ve kusursuz zeytinyağı üretmek için bir araya gelerek Milas Ziraat Odası Atatürk Konferans Salonu’nda istişare toplantısı yapan üreticiler, zeytinyağı üretimindeki püf noktalar konusunda fikir alışverişinde bulundul

Milas’ta farklı arazilerde memecik çeşidi zeytinden polifenolü yüksek ve kusursuz zeytinyağı üretme gayesiyle çalışmalar yürüten üreticiler, Münir Tireli ve eşi Seçil Tireli’nin organizasyonuyla bir araya geldi.

Milas Ziraat Odası Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya; Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, memecik çeşidinden ürettiği üstün kaliteli yağlarla yurtdışında kataloglara giren ve ödüller alan Ali Osman Menteşe, EMFED Başkan Yardımcısı ve TÜRKSİAD Başkanı Mehmet Sert, Milas Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Abdullah Öz, Bafa’dan Nadi Güler, Alaçam’dan Utku Karabayraktar, Ferhat Bayrambaş, Ziver Arslan, Mehmet Al, Mustafa Tireli, Fubda Şentürk, Gürcan Tireli, Fatma Atılgan, Şiyar Güngör Bizati, Barış Esen, Elvan Esen katıldı.

TZOBB’un hazırladığı 14 Mayıs Çiftçiler Günü videosunun izlenmesiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atcı, odanın çiftçilerin evi olduğunu belirterek, “Buranın ev sahibi çiftçiler Tarım alanında fikir alışverişinin yapılacağı böyle bir toplantı için Atatürk Konferans Salonu’nu kullanmak istediler tabi bizde salonu onlara tahsis ettik. İlçemizdeki 52 mahallenin geçim kaynağı zeytincilik Aynı zamanda diğer mahallelerimizde de yoğun bir şekilde zeytincilik yapılıyor. Geçmiş yıllara göre zeytinciliğimizin geliştiğini gözlemliyoruz. Bu noktada herkesin emeği var. Çiftçilerimiz, özellikle Ali Osman Menteşe gibi bilinçli üreticilerimiz, kurumlarımız, kurum amirlerimiz, STK’lar ve halkımızın desteğiyle zeytinciliğimiz adına güzel çalışmalar yapılıyor. Ben bu toplantıyı da önemsiyorum zeytinciliğimize katkı sunması adına herkese başarılar diliyorum.” dedi.

Milas’ın meşhur memecik çeşidi zeytininden polifenolü yüksek, kusursuz zeytinyağı üretimi amacında olan üreticilerle tanışıp, kaynaşmak ve sektörde yaşanılan sorunların aşılması için izlenecek yol haritasını belirlemek için bir toplantıyı düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Seçil Tireli ise “Milas’a gelin geldim. Zeytinyağı tutkum burada başladı ve bizzat kendimin de katıldığı hasatta bu sene polifenolü yüksek bir zeytinyağı elde etmeyi başardık. Ama bu süreç öyle kolay olmadı. Hepinizin yaşadığı sıkıntıları biz de yaşadık. Ortak olan bu sorunlarımızı nasıl aşabiliriz bunu konuşmak için bir araya geldik” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra tüm katılımcılar kendilerini tanıttı ve kaliteli zeytinyağı üretim serüvenlerini, tutkularını paylaşarak, zeytincilik alanında yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

Milas Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Abdullah Öz, tüm katılımcılara ve üreticilere başarılar dileyerek tarımsal üretim anlamında her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı ve TÜRKSİAD Başkanı Mehmet Sert, üreticilerin ürünlerini etkili bir şekilde pazarlayabilmeleri için “E-Ticaret ve Dijital Pazarlama” isimli bir sunum yaptı ve soruları yanıtladı.

Geçmiş yıllarda Milas’ın memecik çeşidi zeytinini kimsenin bilmediğini ve Milas yağlarının dışarıda değer görmediğini ifade eden Ali Osman Menteşe, “Bu iş öncelikle kaliteli ürünle olur. Yani zeytininize iyi bakmanız gerekiyor. Onu zeytin zararlılarından koruyacaksınız, sürekli gözlemleyeceksiniz. Hatta zeytin ağaçlarınızla konuşacaksınız. Sonra o elde ettiğiniz zeytinleri zamanında hasat edip, plastik kasalarda tarlada bekletmeden hemen gerekli hijyen şartlarını en üst düzeyde sağlayan, ortam kokusunu ve iklimlendirme konusunda azami hassasiyet gösteren bir fabrikada sıktırdıktan sonra başarıya ulaşabilirsiniz. Tabi burada elde edilen zeytinyağını da krom tanklarda saklamalısınız” diyerek katılımcıların sorularını yanıtladı, zeytincilik alanında önemli tavsiyelerde bulundu.

Polifenolü yüksek, kusursuz zeytinyağı üretimi çerçevesinde gerçekleştirilen istişare toplantısı, daha sonra tespitlerin tutanağa kaydıyla sona erdi.