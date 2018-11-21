En pahalı olmasına rağmen satışlar artıyor

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre ortalama konut metrekare satış fiyatının 4 bin 695 TL ile en yüksek olduğu il olan Muğla'da konut satışları yüzde 18,6 arttı. Muğla'da konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 oranında artarak 1987 oldu. Bu satışların 798'i ilk satış, 1 189'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla, konut satışları sıralamasında Türkiye genelinde yüzde 1,4'lük payla 22'nci sırada yer aldı.

- İpotekli satışlar yüzde 80,9 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,9 oranında azalış göstererek 97 oldu. 97 ipotekli satışın 46'sı ilk satış, 51'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,1 oranında artış göstererek 1890 oldu. Bu satışların 752'si ilk satış, 1138'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 138 Bin 471 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Ayrıca Muğla'da Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,3 oranında artarak 177 oldu.