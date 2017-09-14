Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 02:20

Engelleri dansla aşıyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan engelli öğrenciler dans ederek sosyalleşiyor.

Engelleri dansla aşıyorlar

14 Eylül 2017 02:20

Engelli öğrencilerin dans ederken ki mutlulukları ise yüzlerine yansıyor.


Bodrum Dans Kulübü Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi tarafından “Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu” isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Yaklaşık 2 aydır devam eden dans eğitimleri sayesinde özel bireyler ve aileleri hayata daha pozitif bakıyor. Mevzuat gereği okullarda eğitim göremeyen 21 yaş üzeri özel gençlere dans dersleri verilerek özgüvenlerini artırılması planlanıyor. Düzenlenecek dans gecelerinde katılacak olan engelli öğrenciler diğer öğrenciler ile tanıştırılarak sosyal hayata dahil olmalarına katkı sağlamanın hedeflediği projede ilk aşama tamamlandı. Dans eğitimine katılan gençlerin mutlulukları ise yüzlerinde okunuyor. Projenin iki etabında ise engelli gençlere, yeterli destek bulunması halinde piyano ve müzik eğitimleri verilecek.


Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci engelli öğrencilerinde sosyalleşmesi gerektiğini söyleyerek “Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu isimli bir proje başlattık. Bodrum’da 21 yaş üzeri gençlerin eğitim alabilecekleri çok fazla yer yok. Dolayısıyla bunları biz bir eğitimle, dans eğitimi ile önce bir şeyler öğretmeyi daha sonra bizim diğer kursiyerlerimizle bir araya getirerek de entegrasyonlarını sağlamayı hedefledik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç