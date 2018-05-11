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11 Mayıs 2018 18:58

Engelli bireylerin askerlik heyecanı

Muğla’da engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Engelli bireylerin askerlik heyecanı

11 Mayıs 2018 18:58

Engelliler Haftası kapsamında temsili olarak bir gün askerlik yapan engellilerin yemin töreni, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda yapıldı.


Hava Meydan Komutanlığı’nda temel eğitim alan engelliler, komutanlarla yürüyüş yaptı. Ardından tören salonunda yerini alan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin etti. Yemin töreni sırasında aileler duygulu anlar yaşadı.


Dalaman Hava Meydan Komutan Vekili Hava Pilot Albay Savaş Cenik, törende yaptığı konuşmada, bazen sözlerin yetersiz kaldığı anlar olduğunu, bugün de o anlardan birisini yaşadıklarını söyledi.


Temsili askerlik törenine katılan 22 vatan evladının yemin ederek birer havacı asker olduğunu belirten Cenik, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu vatan evlatları kutsal Türk bayrağı ve silahlar üzerine el koyarak yemin ettiler. Etmiş oldukları yemin onlara sorumluluk, bizlere onur ve gurur verdi. Bu yemini hayatları boyunca unutmayarak sağdık kalacaklarına güvenimiz tamdır. Sevgili Mehmetçiklerim andınız kutlu, yolunuz aydınlık, bahtınız açık olsun. Ne mutlu siz değerli anne ve babalara, ne mutlu kahraman Mehmetçiklere, Ne mutlu Türk’üm diyene.”


Törende, yemin eden askerlere protokol üyelerince teskereleri verildi.




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