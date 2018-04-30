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30 Nisan 2018 13:05

Engelli kadın ve oğluna hakaret iddiası

Muğla’nın Fethiye İlçesinde hastaneye gitmek için engelli oğluyla özel toplu taşıma aracına binen kadın, şoförün kendisine hakaret ettiği iddiasıyla araçtan indi.

Engelli kadın ve oğluna hakaret iddiası

30 Nisan 2018 13:05


Seydikemer ilçesinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine gitmek için Fethiye Otobüs Terminali’ne gelen engelli Zehra Korkmaz ve oğlu Eren, özel toplu taşıma aracına bindi. İddiaya göre, şoför engelli kadına oğlunu kucağına almasını söyledi. Korkmaz ise şoföre ayağında platin olduğu için oğlunu kucağına alamayacağını söyledi. Yolcuların içinde şoförün hakaretine maruz kaldığını ileri süren kadın araçtan indi.


Otobüs terminalinde gazetecilere açıklama yapan engelli Zehra Korkmaz, "Seydikemer ilçesinden oğlumun engelli raporunu yeniletmek için Fethiye’ye geldim. Terminalde Muğla’ya gitmek için minibüse bindik. Arabada otururken şoför ’Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız’ dedi. Ben de ’Benim ayaklarımda platin var. Çocuğu kucağımda götürmem’ dedim. Şoför de ’Herkes bedava biniyor. Siz de bedava biniyorsunuz. İyi alışmışsınız’ dedi. Herkesin içinde beni azarlamaya devam etti. Ben de arabadan inmek zorunda kaldım. Çoğu yolculuğumda bu gibi sorunları yaşıyorum" dedi.


Korkmaz, kendisinin de çocuğunun da engelli kartı olmasına rağmen oğlunu koltuğa oturtmadıklarını, devamlı kucağına vermeye çalıştıklarını iddia etti.


Fethiye Seyahat Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Köroğlu ise engelli kadının, şoförün ’Çocuğunu kucağına alır mısın’ sorusuna alınarak arabadan indiğini savundu. "Engelliler, şehit ve gazi yakınlarının baş tacımız" diyen Köroğlu, "Biz onlara hizmet edeceğiz. Yaşanan olaydaki aracın şoförüne gereken yaptırımı uygulayacağız. Şoför esnafın aşamadığı sorunlar nedeniyle bu gibi olaylar yaşanıyor. Çok fazla serbest kart kullanıcısı var. Devlet serbest binişler için günlük 25 lira ödüyor. Her araç, günlük 7 ile 15 arasında serbest kart kullanıcısı taşıyor. Serbest kartın asgariye indirilmesi ve denetlenmesi gerekiyor" diye konuştu.




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