Engelli Korosundan ‘Deniz üstü köpürür' klibi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 23 Eylül Pazar günü İzmir, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri ile düzenlenen ‘Engelsiz Yaşam Festivali'ne yaklaşık bin engelli bireyin katılımı bekleniyor. Festivalin sunucusundan, diğer aktörlerine kadar tamamı engelli bireyler tarafından yürütülürken, festival öncesinde Muğla'nın 13 ilçesindeki doğa harikası mekanlarında engelli bireyler tarafından seslendirilen ‘Deniz üstü köpürür' türküsüne klip çekildi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu tarafından çekimleri gerçekleştirilen klipte Muğla'nın tüm ilçelerindeki eşsiz doğal güzelliklerin tanıtımı yapılırken, engelli bireylerin performansları da beğeni topladı. Muğlalı görme ve yürüme engelli bireylerin seslendirdiği Muğla'nın Ula yöresine ait ‘Deniz üstü köpürür' türküsünün klip çekimleri bir ay sürdü.

Klip ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Engelsiz yaşam festivali için dört büyükşehir belediyesi bir araya geldik ve bine yakın engelli dostlarımız, çocuklarımız bir gün 23 Eylül Pazar günü Muğla'da birlikte olacaklar. Her şey onlar için ve onlarla birlikte olacak. Çektiğimiz klip 13 ilçemizde 13 engelli hemşehrilerimizin seslerinden birleştiren bir türkü ile oluyor ve o 13 ilçemizde hemşehrilerimiz türkü ile 13 ilçemizi birleştiriyor, hedefimiz bir Muğla bir sloganına uygun olarak çağrı çıkarıyor ve farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Muğla dışından İzmir, Aydın ve Eskişehir'den gelen engelli dostlarımız ile birlikte hepsini bir araya getirip birleştiriyoruz. Hem eğlenecekler hem hizmet edecekler. Her şey onlar için ve onlarla birlikte olacak” dedi.