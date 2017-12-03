Engelli öğrencilere piyano hediye ettiler

The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali yetkilileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ekim ayında düzenlenen yarışlarda toplanan bağışlarla engelli öğrencilerin müzik eğitimi görmesi için piyano aldı. Piyano Bodrum Dans Kulübü’nde düzenlenen törenle eğitmenlere teslim edildi. Törene katılan engelli öğrenci ise piyanonun kurdelesini büyük bir heyecanla açarak ilk dersine başladı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Festival komitesi üyesi Ali Çakır “Her yıl düzenlenen yarışlarda toplanan bağışlarla sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Bodrum Dans Kulübü’nün engelli öğrenciler için yaptığı projeyi duyunca destek vermek istedik. İhtiyaçlarını araştırınca piyanoya ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bizde piyano alarak bu şeklide öğrencilerimizde destek vermek istedik” dedi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci böyle bir ihtiyaçları olduklarını ifade ederek “Piyano arayışı içindeydik. Böyle bir hediye aldıkları içi yetkililere çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.