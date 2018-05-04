Engelli vatandaşlara destek sürüyor

Daha önce yapılan ziyarette akülü engelli araba ihtiyacı tespit edilen mahalle muhtarı Mustafa Çetin’e aracı teslim edildi. Dört dönemdir Milas İlçesi Pınararası Mahallesi Muhtarı olan 1946 doğumlu Mustafa Çetin; “Geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu son üç yıldır yürüme zorluğu çekiyorum. Hayatımı kolaylaştıracak bu duyarlı davranışı için Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a çok teşekkür ederim.” dedi.

Çetin ailesinin diğer fertleri de vermiş olduğu bu destek nedeniyle belediye yetkililerine teşekkür etti.