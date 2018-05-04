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04 Mayıs 2018 14:11

Engelli vatandaşlara destek sürüyor

Bodrum Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Engelli vatandaşlara destek sürüyor

04 Mayıs 2018 14:11


Daha önce yapılan ziyarette akülü engelli araba ihtiyacı tespit edilen mahalle muhtarı Mustafa Çetin’e aracı teslim edildi. Dört dönemdir Milas İlçesi Pınararası Mahallesi Muhtarı olan 1946 doğumlu Mustafa Çetin; “Geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu son üç yıldır yürüme zorluğu çekiyorum. Hayatımı kolaylaştıracak bu duyarlı davranışı için Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a çok teşekkür ederim.” dedi.


Çetin ailesinin diğer fertleri de vermiş olduğu bu destek nedeniyle belediye yetkililerine teşekkür etti.




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