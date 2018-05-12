Engelliler ile empati kurmak için zorlu parkuru geçtiler

Katılımcılar, birkaç dakikalığına görme, yürüme ve işitme engelli olduğu parkurda, engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunları yaşayarak anlama fırsatı buldu.

Engelliler Haftası kapsamında, vatandaşların duyarlılığını arttırmak için çeşitli faaliyetler yapıldığına değinen Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu; “Arkadaşlarımız ile birlikte engelli parkuruna katıldık. Yürüme engelli vatandaşlarımız ile empati kurabilmek için tekerlekli sandalye ile bir parkuru tamamladık. Onları anlamaya çalıştık. Amaç onları bire bir anlamaktan ziyade onlara saygı göstermek, empati kurabilmek. Her yaştan insanın birer engelli adayı olduğunu unutmadan burada engelli bireylerin neler yaşadığının anlaşılması amaçlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Suzan Kara ise farkındalık yaratmak ve engelliler ile empati kurulabilmesini sağlamak amacıyla özel parkur oluşturduklarını söyledi.

Etkinlikte, Kaymakam Erdinç Dolu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Düldar, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Mustafa Ten, Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Suzan Kara ile birçok vatandaş engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için parkura katıldı.