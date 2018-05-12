Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 10:46

Engelliler ile empati kurmak için zorlu parkuru geçtiler

Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezince, Belediye Kültür Evi’nde engelli parkuru kuruldu.

Engelliler ile empati kurmak için zorlu parkuru geçtiler

12 Mayıs 2018 10:46

Katılımcılar, birkaç dakikalığına görme, yürüme ve işitme engelli olduğu parkurda, engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunları yaşayarak anlama fırsatı buldu.


Engelliler Haftası kapsamında, vatandaşların duyarlılığını arttırmak için çeşitli faaliyetler yapıldığına değinen Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu; “Arkadaşlarımız ile birlikte engelli parkuruna katıldık. Yürüme engelli vatandaşlarımız ile empati kurabilmek için tekerlekli sandalye ile bir parkuru tamamladık. Onları anlamaya çalıştık. Amaç onları bire bir anlamaktan ziyade onlara saygı göstermek, empati kurabilmek. Her yaştan insanın birer engelli adayı olduğunu unutmadan burada engelli bireylerin neler yaşadığının anlaşılması amaçlanıyor.” ifadelerini kullandı.


Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Suzan Kara ise farkındalık yaratmak ve engelliler ile empati kurulabilmesini sağlamak amacıyla özel parkur oluşturduklarını söyledi.


Etkinlikte, Kaymakam Erdinç Dolu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Düldar, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Mustafa Ten, Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Suzan Kara ile birçok vatandaş engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için parkura katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç