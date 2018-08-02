Engelliler, şehit yakınları ve gazilerin araçlarını ücretsiz yıkıyor

Milas Sanayi Sitesi’nde 6. Cadde’de hizmet veren oto kuaför işletmecisi Veli Zorlu, sosyal yaşamda birçok zorluk yaşayan engelli vatandaşları, şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi, ücretsiz araç yıkama hizmetiyle onurlandırıyor, mutlu ediyor.

Vatan topraklarının bekası için canını veren şehitlerimize ve gazilerimize vefa, engelli vatandaşlara ise saygı, sevgi gösteren bu örnek davranış, her kesimden vatandaşın ve komşu işletmelerin de takdirini topluyor.

“Üzerinde yaşadığımız cennet vatanı kanlarıyla koruyan şehitlerimizin değerli yakınlarına, gazilerimize ve engelli vatandaşlarımıza yönelik farkındalık ve duyarlılık yaratan bir şeyler yapmak istedim. Bu düşünceyle ilk olarak işletmeme gelen şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin araçlarını ücretsiz yıkamayla başladım. Daha sonra bedensel engelli bir vatandaşımızın dükkanıma gelmesiyle, engelli vatandaşlara da ücretsiz oto yıkama hizmeti vermeye başladım.” diyen Zorlu, oğlunun ismini taşıyan işletmede kendiliğinden başlayan ücretsiz oto yıkama hizmetini sürekli hale getirdiğini kaydetti.

Yaklaşık bir ay önce sürekli hale getirdiği ücretsiz oto yıkama hizmetinin şehit yakınlarını ve gazileri onurlandırdığını ve engelli vatandaşları da mutlu ettiğini ifade eden Zorlu, “Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz onurlu insanlar. Kendilerini bu yönleriyle tanımlamak istemiyorlar ama ben onları tanımak, onlara kendi imkanlarım dahilinde destek vermek istiyorum. Engelli vatandaşlarımız da bir takım zorluklar yaşıyorlar. Bizim toplum olarak onları unutmadığımızı, onlara değer verdiğimizi bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Bu işe başladığım günden beri beni manevi olarak bu kadar mutlu eden başka bir şey olmadı! Gerçekten onların yüzündeki o gülümseme ve tebessüm paha biçilemez” dedi.