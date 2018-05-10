Engelliler yeni hizmet binasına kavuştu

Etkinlik kapsamında Muğla Zihinsel Engelliler Derneği hizmet binası protokolün katılımıyla Kışla Parkı mevkinde hizmete açıldı.

Hizmet binası açılında konuşan Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, derneğin geldiği süreci değerlendirdiği konuşmasında, "1996 yılında kurulan derneğimiz ilk olarak 30 kişi ile eğitime başladı. Bugün Menteşe Belediyesi’nin yer tahsisi ile yeni binamıza kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Engellilerin herkesle aynı standartlarda yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu binanın bahçesini engelli kardeşlerimizle birlikte oluşturacağız” diye konuştu.

Muğla Valisi Esengül Civelek ise, engelli bireylerimizin eşit şartlarda yaşamalarının devlet politikası haline geldiğini belirterek, “En büyük engel sevgisizlik. En büyük engel beyinlerimizde. Unutmayalım ki her birimiz birer engelliyiz” diye ifade etti.

Ardından binanın yapımında katkısı olanlara plaket takdim edildi.

ETKİNLİKLER HAFTA BOYU DEVAM EDECEK

Engelliler Haftası programları önümüzdeki günlerde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda temsili askerlik töreni ve Menteşe’de bulunan Uluslararası Gençlik Merkezi’nde Spor Şenliği ile devam edecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Ozan Bahar’ın katılımıyla yapılacak “Hayata Tutunamayanlar” söyleşisi ile sürecek etkinlikler, 14 Mayıs Pazartesi günü Yaraş’ta izci kampı, 15 Mayıs Salı günü ise “Konuşan Eller” programı ile sona erecek.