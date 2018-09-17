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Engellilere yönelik drama eğitiminin yeni dönemi başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik olarak düzenlenen drama eğitimin yeni dönemi başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik olarak düzenlenen drama eğitimin yeni dönemi başladı.


Kuşadası Belediyesi tarafından verilen drama eğitimiyle, engelli öğrencilerin kendilerine, çevrelerine karşı güven duymaları ve sosyal uyumlarının geliştirilmesi hedefleniyor.


Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen drama eğitiminin ilk gününde engelli öğrenciler oldukça keyifli ve verimli vakit geçirdi. Engelli öğrencilerin dikkat ve odaklanma sürelerini arttırmalarını, grup aidiyeti bilinci oluşturmalarını, yenilikçiliklerini, hayal güçlerini ve sözel iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlayan drama eğitimi yılsonuna kadar devam edecek. Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören engelliler için ayrıca yıl boyunca çeşitli atölyeler de düzenlenecek.

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