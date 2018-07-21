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21 Temmuz 2018 12:46

ENVERÇEVKO’ya şehir ödülü

Enerji Verimliliği ve Çevre Koduma Derneği (ENVERÇEVKO) Yaşayan Şehirler Platformu ve 9 Eylül Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ‘Şehir Ödülleri’ töreninde Sivil Toplum Kuruluşu dalında ödüle layık görüldü.

ENVERÇEVKO’ya şehir ödülü

21 Temmuz 2018 12:46


İzmir’de düzenlenen törene ENVERÇEVKO dernek yönetim kurulu ile Ulusal Koordinatörler, NowWeBike ekibi ile yaklaşık 13 kişi katıldı. Dernek Başkanı Feridun Eekmekçi, “ENVERÇEVKO derneği yaptığı bisikletli ulaşım ve bisikletli turizm çalışmaları, farkındalık, sürdürülebilirlik, toplumsal fayda gibi yönleri ile ‘Yılın Sivil Toplum Örgütü’ ödülüne layık görüldü. Ödül Selçuklu dönemine ait el yapımı (Van Bölgesi) bir kandil. Konsepti ‘Güneş olup dünyayı aydınlatamıyorsan, kandil olup çevreni aydınlat’ olarak belirlenmiş. Törende ayrıca Kalkınma Ajansları, Belediyeler, Valilikler yaptıkları projeler ile ödül aldılar. ENVERÇEVKO Derneği STK dalında ödüle layık görüldü” dedi.


300 başvurunun yapıldığı ödül töreninde, bisikletli ulaşımın demokratik bir hak olduğu, katılımcı karar verici belediye ve yöneticilere bisikletli ulaşıma önem vermeleri istendi.




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