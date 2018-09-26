Erkekleri en uzun yaşaması beklenen il Muğla

Bu kapsamda Muğla, erkeklerde 77,6 yıl ile doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2015-2017 dönemi Hayat Tablolarını yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Muğla doğuşta beklenen yaşam süresinde Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Muğla'da doğuşta beklenen yaşam süresi 80,3 yıl olarak belirlendi. Bu değerle Muğla Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ikinci il oldu. Türkiye'de bu sürenin en yüksek olduğu il 80,7 yıl ile Tunceli. Trabzon 80 yıl ile üçüncü sırada yer aldı. Yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis. Kilis'i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile Ardahan ve Gaziantep izledi. Türkiye'de ise doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak belirlendi.

Muğla erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinde ilk sırada

Muğla'da erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin 77,6 yıl olduğu tespit edildi. Bu değerle Muğla Türkiye'de erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il oldu. Muğla'yı 77,4 yıl ile Tunceli ve 77,3 yıl ile Adıyaman izledi.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 83,2 yıl

Muğla'da kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi ise 83,2 yıl olarak belirlendi. Bu değerle Muğla, Rize'yle birlikte kadın nüfus için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu 4. il oldu. Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,2 yıl ile Tunceli. Tunceli'yi 83,5 yıl ile Gümüşhane ve 83,4 yıl ile Trabzon illeri takip ediyor. Kadınlarda ise en düşük değere sahip olan il 79,1 yıl ile Kütahya. Kütahya'yı ise 79,3 yıl ile Ağrı ve 79,5 yıl ile Gaziantep, Van ve Kilis takip etti. Türkiye'de ise kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,8 yıl olarak belirlendi.