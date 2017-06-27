Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 21:55

Ersan Er bayramda Marmarislileri coşturdu

“Tanrım” şarkısı ile sosyal medyada fenomen olan sanatçı Ersan Er, bayramda Muğla’nınMarmaris ilçesi’nde sahne aldı.

Ersan Er bayramda Marmarislileri coşturdu

27 Haziran 2017 21:55

Sevilen sanatçı şarkıları ile Marmarislileri coşturdu.


Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa edip şarkıcılığa adım atan ve son albümünde “Tanrım şarkısı ile sosyal medyada izleme rekoru kıran şarkıcı Erman Er ,Güney Ege’nin gözde tatil merkezi Marmaris’te bayramın ikinci günü bir barda sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Fenomen sanatçı hareketli şarkıları ile mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Erman Er, hayranlarının bayramını kutlarken yeni albüm müjdesi de verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    43°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!