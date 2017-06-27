Ersan Er bayramda Marmarislileri coşturdu

Sevilen sanatçı şarkıları ile Marmarislileri coşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa edip şarkıcılığa adım atan ve son albümünde “Tanrım şarkısı ile sosyal medyada izleme rekoru kıran şarkıcı Erman Er ,Güney Ege’nin gözde tatil merkezi Marmaris’te bayramın ikinci günü bir barda sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Fenomen sanatçı hareketli şarkıları ile mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Erman Er, hayranlarının bayramını kutlarken yeni albüm müjdesi de verdi.