Erzurum Milletvekili Ilıcalı’dan ziyaret

Dr. Mustafa Ilıcalı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bodrum’daki turizm ve ulaşım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Bodrum’un Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafikle ilgili görüşlerini belirterek şunları söyledi: “Ben 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Ulaşım Birimi Başkanıyken, değerli başkanımız bize, Bodrum’un trafiğiyle ilgili bir proje verdi. Biz de onunla bayâ bir uğraştık uzun bir zaman. Ali Rıza Bey başkan yardımcısıydı. O zaman Bodrum Belediyesi’nin sınırları çok dardı. Yeni yasadan çok önceydi. Sonra aradan zaman geçti, ben tekrar üniversiteyi bıraktım milletvekili seçildim, Bodrum’a geldim. Bodrum’da tabi muazzam bir şey tabelada 160.000 yazıyor gelirken. Daha önce Bodrum 17.000 nüfusluydu. Şu anda büyük bir trafik sıkışıklığı tespit ettim. İki günlüğüne Bodrum’a geldik, muazzam bir yer, böyle bir yer yok. Böyle bir yere de gelecek insanların işini kolaylaştırmamız lazım. Eziyet değil zevk olması lazım, trafik bayâ bir eziyet. Onun için başkanımızla olan eski dostluğumuza binaen, zaman zaman Bodrum’a gelen bir kişi olarak bu konuda katkıda bulunacağımı buradan tüm Bodrum halkına ve Bodrum’a gelen misafirlerimize bildiriyorum. Değerli başkanımıza da yeni genişleyen sınırlarında başarılı çalışmalarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kulandı.

Büyükşehir yasası gerçekleşmeden ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne sorumluluklar geçmeden önce Bodrum Belediyesi’nin daha bağımsız olduğunu, trafikten ve alt yapıdan sorumlu olduğunu ifade eden Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Bodrum’un il olmasının da zamanının geldiğini ve Bodrum için yeni bir düzenleme yapılmasının gerekliliğini sözlerine ekleyerek, “Bir kere burada Bodrum Belediyesi eski sistemde, Muğla Büyükşehir Belediyesi olmadan önce bağımsızdı. Trafikten de alt yapıdan da sorumluydu. Mutlak suretle Bodrum için yeni bir düzenleme yapmak lazım. Dünyada başka bir Bodrum yok. Şu anda Bodrum’un havası, güneşi, denizi, her şeyi muazzam. Ama buraya akşam insanların trafiği göz önüne alarak gelmesi imkânsız. O açıdan mutlak suretle ulaşımı kolaylaştırmak lazım. Ben aynı zamanda şu anda iktidar partisi milletvekiliyim. Mecliste ulaşım ve trafik konularında yaptığım çalışmalara ana muhalefet partisi de büyük destek veriyor; inanıyor, güveniyor sağ olsunlar. Muhakkak el ele bir şeyler yapmamız lazım.” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise ziyaretleri dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya teşekkür ederek, “Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Bodrum adına düşünceleriniz çok güzel. Bizler de Bodrum’un daha iyi ve güzel bir kent olması için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Tüm gücümüzle tarih, kültür ve medeniyetler şehri Bodrum’umuzu en yükseğe çıkarma hedefinden asla yılmıyoruz.” dedi.