Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 19:18

Eser Altın, Fethiyespor ile anlşatı

Spor Toto 2.

Eser Altın, Fethiyespor ile anlşatı

20 Haziran 2017 19:18

Lig takımlarından Fethiyespor, Giresunsporun tecrübeli file bekçisi Eser Altın ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp binasında kendisini Fethiyespora bağlayan iki yıllık sözleşmeyi imzalayan tecrübeli kaleci, “bu yıl Fethiyesporun başarısına en az gol yiyerek katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.


Sezona iddialı bir takım oluşturmak adına transfer çalışmalarını titiz bir şekilde sürdüren Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve transfer komitesi üyeleri takıma tecrübeli oyuncuları katmaya devam ediyor. Daha önce Menemen Belediyespordan Efe Karaoğlu ve Ertuğrul Arslan’ın yanı sıra Kırklarelispordan Özkan Toprak’ı takıma katan Fethiyespor yönetimi son olarak da Giresunsporun tecrübeli file bekçisi Eser Altın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza törenine kulüp yöneticileri Ersel Erelli, Fatih Taşer ve Özkan Hırçın katıldı.


Tecrübeli file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Fethiyespor Kulübü yöneticisi Ersel Erelli, “Uzun zamandan bu yana takipçisi olduğumuz Eser Altın kardeşimiz ile bugün anlaşmış bulunmaktayız. Transferlerimize ara vermeden, Fethiye halkının gurur duyacağı ve izlemekten keyif alacağı bir takım yaratacağız. Fethiyespor aradığı file bekçisini buldu. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.


Fethiyesporun bu yıl ki başarısına katkı sağlamak adına burada olduğunu belirten tecrübeli file bekçisi Eser Altın ise, “İzmir sporun alt yapısında futbola başladım ve sırasıyla İstanbulspor A.Ş, Dardanelspor A. Ş, Gaziantep B. Ş. Belediyespor, Mersin İdmanyurdu, Boluspor, Medikal Başakşehir ve son üç yıldır da Giresunsporun başarısı için forma giydim. Fethiye’ye ilk geldiğim an sıcak bir ortam ile karşılaştım. Maddiyattan daha çok maneviyat önemli olduğu için burayı seçtim. Yönetimin yepyeni bir Fethiyespor oluşturarak hedeflerini de duyunca bana cazip geldi. İnşallah ben de bu hedeflenen başarıda ter dökerek mücadele edeceğim ve bu takımı başarıya ulaştıracağız. Ben de bu yıl takıma en az seviyede gol yiyerek arkadaşlarıma destek olacağım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!