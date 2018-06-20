Eşi tarafından yakılmak istenen kadın koruma ve can güvenliği istiyor

adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yıllık eşi tarafından eve kilitlenerek yakılmaya çalışılan Sibel İşler, eşinin adli kontrol şartıyla serbest kalmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. İşler, eşinin kendisine zarar vereceğinden korktuğunu belirterek, “Benim can güvenliğim yok, hiç bir korumam yok. Bu adam kesin yine gelir. Daha önceki olayları da meydanda. Nasıl serbest kalıyor anlamıyorum. Jandarma olay yerine gelene kadar bu adam bana neler yapar. Ben koruma ve can güvenliği istiyorum. Bir kadın cinayeti daha yaşanması mı isteniyor. Evimde savunmasız, adeta ölümü bekliyorum.” dedi.