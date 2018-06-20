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20 Haziran 2018 18:41

Eşini eve kilitleyip restoranı yakan öfkeli koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MUĞLA (İHA) – Muğla’da eşine şiddet nedeniyle 6 ay uzaklaştırma cezası almasına kızan ve eşine ait işyerine yakmaya çalışan şüpheli Mustafa Gazi K.

Eşini eve kilitleyip restoranı yakan öfkeli koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 Haziran 2018 18:41

çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Muğla-Milas karayolu üzerinde restoran işleten Sibel İşler, 1 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Gazi K.’nin kendisini tehdit etmesi üzerine eşini jandarmaya şikayet etmiş, Jandarma tarafından yakalanıp mahkemeye sevk edilen Mustafa Gazi K., 6 ay uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Verilen cezaya öfkelenen Mustafa Gazi K., bu sabah saatlerinde elindeki benzin bidonuyla restorana gelip eşi Sibel İşler’i birkaç metre ilerideki evine kilitledi. Döktüğü bir miktar benzinle restoranı ateşe veren Mustafa Gazi K., elindeki bidonla eve yöneldiği sırada komşuların müdahale edip bağrışması sonrası olay yerinden kaçtı. Restoranda büyük maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaçmayı başaran Mustafa Gazi K., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.


Jandarma tarafından adli makamlara sevk edilen Mustafa Gazi K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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