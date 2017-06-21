Eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

Turgutreis Mahallesi’nde bir apart otelde işe yeni başlayan 45 yaşındaki eski futbolcu Turgay Arı kaldığı otel odasında ölü halde bulundu. 2 gün boyunca Arı’dan haber alamayan arkadaşları kaldığı otel yetkililerine söyledi. Kaldığı odaya giren otel yetkilileri Arı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu jandarmaya haber veren yetkililer 2 gündür odasından çıkmadığını söyledi. Ağzından kan gelmiş şekilde bulunan Arı, jandarma olay yerinin incelemesinin ardında kesin ölüm sebebini öğrenmek için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. ilk belirlemelere göre eski futbolcunun 2 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Eski futbolcu olan Arı, uzun yıllar Dardanelspor, Bigaspor, Batman Betrolspor, Mardinspor ve Seyrantepe Yeşilcespor takımlarında forma giydiği öğrenildi.