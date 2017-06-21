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21 Haziran 2017 17:26

Eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

Muğla’nım Bodrum ilçesinde bir otelde çalışan eski futbolcu Turgay Arı kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

21 Haziran 2017 17:26


Turgutreis Mahallesi’nde bir apart otelde işe yeni başlayan 45 yaşındaki eski futbolcu Turgay Arı kaldığı otel odasında ölü halde bulundu. 2 gün boyunca Arı’dan haber alamayan arkadaşları kaldığı otel yetkililerine söyledi. Kaldığı odaya giren otel yetkilileri Arı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu jandarmaya haber veren yetkililer 2 gündür odasından çıkmadığını söyledi. Ağzından kan gelmiş şekilde bulunan Arı, jandarma olay yerinin incelemesinin ardında kesin ölüm sebebini öğrenmek için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. ilk belirlemelere göre eski futbolcunun 2 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.


Eski futbolcu olan Arı, uzun yıllar Dardanelspor, Bigaspor, Batman Betrolspor, Mardinspor ve Seyrantepe Yeşilcespor takımlarında forma giydiği öğrenildi.




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